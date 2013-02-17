Завтра в Україні - сухо і морозно

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму невеликий мокрий сніг, на Південному узбережжі з дощем.

На дорогах північної половини країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півночі Лівобережжя та Прикарпатті до 13° морозу, вдень 1-6° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° морозу (на півдні Криму 1-3° тепла), вдень 0-5° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

У столиці без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.