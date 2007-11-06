У Києві проходить Міжнародний нафтогазовий форум

У Києві з 6 по 9 листопада проходить Міжнародний нафтогазовий форум "Нафта і Газ 2007", організаторами якого традиційно виступають НАК "Нафтогаз України", Міністерство палива та енергетики України і виставкова компанія "АККО Інтернешнл".

За даними організаторів, в експозиції "Нафта і Газ 2007" представлено сучасне устаткування і технології для розвідки, видобутку і транспортування нафти і газу, будівництва об`єктів нафтогазового комплексу, обліку і контролю нафтопродуктів і газу та багато іншого.

Зокрема, 7 і 8 листопада в рамках Форуму відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Нафтогазовий комплекс України: надійність, стабільність і перспективи". У програмі конференції - численні галузеві семінари, презентації і круглі столи з питань забезпечення надійності постачання російського газу до Європи, транспортувань нафти і газу територією України, інноваційних технологій з розвідки нафти і газу, а також загальні проекти.

Як повідомлялося, "Нафта і Газ" впродовж 11-ти років свого існування міцно утримує позиції головного галузевого Форуму країни і входить до числа найбільш престижних подій серед виставково-презентаційних заходів в Україні. Цього року кількість учасників становить понад 300 компаній з 21 країни , серед яких - представники з країн Європи, Росії, США і Китаю, крім того, вперше візьмуть участь компанії з Індонезії.