Ющенко побував на прикордонній заставі і подарував комп`ютер

Президент Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що проблеми острова Зміїний потрібно вирішувати на державному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час відвідання села Біле, розташованого на острові Зміїний.

В.ЮЩЕНКО ознайомився з інфраструктурою села. Зокрема, оглянув приміщення поштового відділення Одеської філії державного підприємства «Укрпошта» та маяковий комплекс ДП «Укрдержгідрографія». Окрім того, Президент відвідав археологічну експозицію, що представлена в місцевому музеї.

Під час перебування на острові В.ЮЩЕНКО вручив паспорти громадянина України нового зразка військовослужбовцям прикордонної застави о. Зміїний і наприкінці церемонії подарував особовому складу прикордонного поста комп’ютер.

Президент також поклав квіти до Пам’ятного знаку загиблим у Першій і Другій світових війнах морякам і взяв участь у символічній посадці соснового бору.

За підсумками відвідання острову глава держави висловив переконання, що проблеми Зміїного – це не лише проблеми регіону, а й держави. За словами В.ЮЩЕНКА, для їх вирішення потрібно, насамперед, щорічно фінансувати програми розвитку його інфраструктури. Йдеться, передусім, про енергетичне забезпечення, забезпечення водою та добудову каналізаційної насосної станції, а також утилізацію відходів споживання і металобрухту.

Крім того, сьогодні для острова є актуальним питання берегоукріплення та завершення реконструкції споруджених тут будівель. Серед інших питань, що потребують вирішення, – забезпечення гарантованого транспортного сполучення, утворення науково-дослідних станцій тощо.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний (площа - 20,5 га) розташований у Чорному морі, за 30 км від узбережжя Одеського регіону. Ввійшов до складу України відповідно до Паризької угоди 1947 р. - після передачі Бессарабії Радянському Союзу. Після розпаду СРСР острів став предметом територіальних суперечок між Україною та Румунією. У 1997 р. Київ і Бухарест уклали базовий договір, який підтвердив непорушність кордонів, що існували у 1961 р. Проте розбіжності з цього приводу виникають досі.

У травні 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив "Програму подальшого розвитку інфраструктури і впровадження господарської діяльності на острові Зміїний", розраховану на 2002 - 2005 рр. Раніше острів був закритою територією, де розміщувалися тільки військовослужбовці.

У липні 2006 року Одеська облрада ухвалила рішення про створення на острові Зміїний населеного пункту Біле.