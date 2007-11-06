У Києві СБУ накрила підпільне МРЕВ

У Києві викрито злочинне угрупування, учасники якого незаконно легалізувало та реєструвало іномарки, ввезені в Україну поза митним контролем. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, з’ясовано, що за винагороду від 2 до 10 тис. дол. ділки допомагали клієнтам отримувати техпаспорти на автомобілі, номерні знаки, а також не сплачувати при цьому обов’язкові платежі до бюджету.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, до послуг “підпільного МРЕВ” вдавалися як власники нових моделей автомобілів представницького класу та позашляховиків, так і особи, які ввозили з Європи викрадені чи старі транспортні засоби.

«Схема, яку розробили ділки, полягала в «клонуванні» документів на авто, які свого часу були легально ввезені в Україну та поставлені на облік в ДАІ. При цьому, виготовляючи дублікати документів на автомобілі, зловмисники підбирали для них державні номерні знаки, комбінації цифр та букв на яких «не заохочують дорожніх інспекторів до зупинки транспортного засобу та спілкування з його власником», - повідомила М.ОСТАПЕНКО.

За словами М.ОСТАПЕНКО, в результаті спецоперації на вулиці Фрунзе, що в Шевченківському районі столиці, було затримано одного із зловмисників після того, як він продав клієнту номери та документи на автомобіль «Тойота Камрі».

Наразі прокуратура Києва порушила дві кримінальні справи. Двох підозрюваних в організації протиправної схеми заарештовано.