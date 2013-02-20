В УНІАН презентовано збірку вибраних творів Валерія Нечипоренка

Презентація відбулася сьогодні в УНІАН.

Під час презентації керівник компанії PR-Prime Ксенія Мацкевич (Сладкевич) підкреслила, що за життя В.Нечипоренка більше знали "як досвідченого журналіста, ефективного керівника й талановитого менеджера. Про його літературну творчість згадували нечасто, і сам Валерій із властивою йому самоіронією називав себе "колишнім письменником". Проте, як відомо, колишніх письменників не буває".

За словами письменника Василя Шкляра, В.Нечипоренко був цікавим письменником, іронічним, чого бракує нашій прозі. «На жаль, ця наша метушня – журналістська, комерційна діяльність – забрала в нього левову частку життя, і він не встиг реалізуватися сповна як прозаїк. Можна було б чекати від нього ще багато несподіваних речей», - зазначив В.Шкляр.

Як зазначали учасники презентації, «Завиграшки» - це не просто пам’ятна збірка вибраного з творів В.Нечипоренка - це книга про життя у всіх його проявах. Книга складається з семи розділів та представляє різні грані творчості журналіста та, за його власним висловом, “колишнього письменника” В.Нечипоренка - від незавершеного автобіографічного роману “Завиграшки”, лірично-філософських новел у “Корабликах”, реалістичних сюжетів у “Мінюні” та майже “кожелянківських” - у “Реалізмі інших реальностей”, до іронічних “Дивних людей” і публіцистичного “Буде краще”.

Завершується книжка коротким життєописом автора та невеличкою підбіркою спогадів «про невтомного генератора ідей, іронічного політтехнолога, переконаного гуманіста, вигадливого мандрівника екзотичними місцями, який всюди і завжди залишався питомим коростенцем». Ілюстрована книжка роботами доньки В.Нечипоренка художниці Галини Інгули.

Дружина В.Нечипоренка Любов під час презентації висловила подяку друзям, колегам та однодумцям письменника, за сприяння і допомоги яких було здійснено це видання.

Як повідомив УНІАН засновник та власник видавництва «Кальварія», яке видало збірку, «Завиграшки» буде передано до всіх обласних бібліотек України.

Також повідомлялося про намір презентувати книгу у Спілці письменників України та на Українському радіо.

*** Валерій Нечипоренко (1955-2011 рр.) — заслужений журналіст України, автор Коростенського фестивалю дерунів, ініціатор і промоутер літературного фестивалю “Просто так”, письменник і багаторічний заступник генерального директора УНІАН. До цього працював керівником відділу інформації газети “Радянська Житомирщина”, головним редактором газети “Житомирський вісник”, відповідальним секретарем української редакції газети “Фінансова Україна”, редактором відділу науки газети “День”, редактором відділу міського життя газети “Всеукраїнські відомості”, створив і редагував всеукраїнську газету “Індустрія”. З лютого 1999 року й до останніх днів В.Нечипоренко працював заступником генерального директора інформаційного агентства УНІАН і вважав роботу “в цій потужній і унікальній структур” найбільшою удачею в своєму житті.

Як прозаїк В.Нечипоренко дебютував у 1983 році оповіданням “Жіноча інтуїція” у часописі “Вітчизна”. Від 1988 року видав 14 художніх і науково-популярних книг, серед яких: сатиричні оповідання “Дивні люди”, роман “Сердите покоління”, збірка “Вечірня прогулянка на старому велосипеді” (повісті та роман), книга епіграм “Півтори тисячі слів”. За свої оповідання відзначений премією імені Юрія Яновського 1996 року та премією видавничого дому “Альтернативи” 1998 року.

Окремі його твори перекладені англійською, японською, польською, болгарською, білоруською та російською мовами.