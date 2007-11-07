Долар обновив власний рекорд падіння

Курс долара США в ході торгів у Лондоні у вівторок обновив рекордний мінімум відносно євро, опустившись до 1,4570 дол.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. На закритті торгів у Нью-Йорку в понеділок американська валюта торгувалася на рівні 1,4469 дол. за євро.

"Негативними для американського долара факторами є різниця, що скорочується, між процентними ставками в США і Європі", - відзначив директор стратегічного підрозділу Bank of New York у Бостоні Самаржит Шанкар.

Також негативним фактором для долара є "побоювання, пов`язані з можливістю уповільнення темпів економічного росту США".

"США є епіцентром кризи в сфері іпотечного кредитування ризикованих позичальників", - додав Шанкар.

За його прогнозом, курс долара до євро впаде до 1,5260 дол. у найближчі шість місяців.

Вартість американської валюти до євро до 18.10 склала 1,4556 дол., дещо опустившись з рекордного рівня, зафіксованого раніше в ході торгів.

Українська правда