Янукович присвоїв Нацуніверситету оборони ім’я радянського генерала
11:07, 22 лютого 2013Суспільство
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Янукович присвоїв Національному університету оборони ім’я генерала Черняховського.
Ім’я Івана Черняховського носитиме університет оборони /
Фото: Umanfootball.com.ua
Президент України Віктор Янукович присвоїв Національному університету оборони України ім’я двічі Героя Радянського Союзу, генерала армії Івана Черняховського.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Таким чином, надалі цей навчальний заклад іменуватиметься - Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
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