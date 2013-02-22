Янукович присвоїв Нацуніверситету оборони ім’я радянського генерала

Янукович присвоїв Національному університету оборони ім’я генерала Черняховського.

Президент України Віктор Янукович присвоїв Національному університету оборони України ім’я двічі Героя Радянського Союзу, генерала армії Івана Черняховського. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Таким чином, надалі цей навчальний заклад іменуватиметься - Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

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