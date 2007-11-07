Україна погасила весь борг перед Газпромом

У вівторок компанія «РосУкрЕнерго» повністю і своєчасно виконала умови угоди про погашення заборгованості перед Групою «Ґазпром» за природний газ, який постачався 2007 року, а також за дивідендами за наслідками діяльності «РосУкрЕнерго» 2006 року, повідомило управління інформації російського газового монополіста.

Саме від компанії «РосУкрЕнерго» «Ґазпром» вимагав повернення боргу, який накопичили українські споживачі.

«РосУкрЕнерго» є єдиним поставником-посередником, через який Україна закуповує російський і середньоазійський природний газ у компанії «Ґазпром експорт», дочірньої компанії і експортного підрозділу «Ґазпрому».

Українські споживачі, серед яких найбільший – «Нафтогаз України», в свою чергу купують газ у «РосУкрЕнерго» через іще одного посередника – компанію «Укргаз-Енерго».

«Укргаз-Енерго» погасила всі свої борги перед «РосУкрЕнерго» 31 жовтня.

2 жовтня «Ґазпром» заявив, що українська сторона боргує йому загалом 1 мільярд 300 мільйонів доларів, і попередив, що скоротить постачання газу до України, якщо цю заборгованість не погасять протягом жовтня.

Останніми днями і українські, і російські урядовці говорять про те, що на наступний рік Україна може домовитися з Росією про постачання газу без посередників.

Радіо Свобода