Польща плекатиме дружні стосунки з Києвом

Політика нового польського уряду щодо України не зміниться. Про це заявив лідер „Громадянської платформи”, кандидат на посаду польського прем’єра Дональд Туск під час зустрічі із закордонними журналістами, відповідаючи на питання про його бачення подальшої міжнародної політики Польщі.

Дональд Туск пообіцяв поліпшити відносини Польщі з Німеччиною та Росією, що помітно прохололи за час правління Ярослава Качинського. Він висловив сподівання, що підтримка Польщею прагнень України і Грузії до вступу в НАТО не вплинуть негативно на польсько-російські стосунки. „Я маю надію, що з боку Польщі, Російської Федерації та інших країн регіону - всюди буде готовність до шанування прагнень у галузі безпеки таких країн, як Україна чи Грузія”, - зазначив Туск. Він також додав, що хотів би, щоб польсько-українські чи польсько-грузинські стосунки не сприймалися як такі, що спрямовані проти якоїсь держави. Москва має акцептувати, що Варшава й надалі плекатиме дружні стосунки з Києвом та Тбілісі, підкреслив Туск. „Пріоритети польської закордонної політики залишаються незмінними з 1989 року. Вони не змінилися і протягом останніх двох років, хоча методи, що застосовував попередній уряд, не завжди були результативними”, - зауважує польський політик.

Німецька хвиля