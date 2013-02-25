У Харкові зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася в суботу, 23 лютого, близько 20:40 на вулиці Залютінській в Ленінському районі Харкова.

Автобус БАЗ, за кермом якого перебував 42-річний водій, рухався з боку вулиці Золочівської в напрямку селища Подворки. В зустрічному напрямку рухався інший автобус БАЗ, під керуванням 36-річного водія. В районі автозаправки «Крафт» із невідомих причин сталося зіткнення автобусів.

Внаслідок ДТП обидва водії та один пасажир автобуса з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

Пізніше до чергової частини роти ДПС ДАІ в Харківській області надійшло повідомлення про те, що до лікарні звернулися ще чотири пасажири з цих автобусів.

За фактом ДТП проводиться розслідування.