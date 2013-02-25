Два рейсові автобуси застрягли у снігових заметах на Тернопільщині

На Тернопільщині рятувальники визволили із снігових заметів 2 рейсові автобуси із 42-ма пасажирами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, повідомлення про те, що в селі Мізюринці Шумського району внаслідок складних погодних умов у снігових заметах застрягло два автобуси, надійшло учора, 24 лютого, ввечері. Для вивільнення автомобілів залучався черговий караул місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали. Рятувальники відбуксирували транспортні засоби із проблемної ділянки дороги, після чого ті змогли продовжити рух.

Загалом з пастки було врятовано 42 пасажири, з яких 12 – діти.

Окрім цього учора ввечері в селі Лосятин Кременецького району, черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста із снігових заметів було відбуксировано 5 легкових автомобілів, в яких знаходилось 18 осіб.