Яценюк обговорив з Моциком долю 73 українок

6 листопада ц.р. міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК і посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК обговорили питання щодо ситуації з 73 громадянами України, які працюють у господарстві польського фермера поблизу м.Пижице, Республіка Польща, і котрих було звинувачено у порушенні закону «Про іноземців».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у результаті вжитих Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Польщі та Генеральним консульством України у Гданську заходів Західнопоморський воєвода призупинив рішення Коменданта Поморського відділу прикордонної охорони РП про необхідність виїзду 73 громадян України з території Польщі до 6 листопада ц.р.

Рішенням воєводи дозволено зазначеним громадянам України продовжувати працювати до остаточного розгляду їх апеляції, поданої воєводі Почесним консулом України у Щеціні, тобто протягом наступних 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня речник поморського відділу Прикордонної служби Яцек ОГРОДОВИЧ повідомив журналістам, що у Польщі затримано 75 українок, які нелегально працювали на виробництві. За його словами, працевлаштував українок власник господарства неподалік міста Пижице у Західнопоморському воєводстві Польщі. Українки працювали не на полі, як це було попередньо узгоджено, а на виробництві декоративних вінків.

За словами Я.ОГРОДОВИЧА, українки фігуруватимуть у базах даних як особи, небажані на території Республіки Польща.

У свою чергу у Прикордонній службі Польщі заявили, що 75 громадянок України мають залишити територію держави, а якщо не зроблять цього впродовж тижня, то їх буде депортовано. Українки протягом року не матимуть права в`їзду на територію Польщі.

2 листопада керівниками органів самоврядування спільно з Почесним консулом України в місті Щецині від імені всіх 73 громадянок України було подано апеляцію на ім’я Західнопоморського воєводи з приводу рішення прикордонної служби Республіки Польща. За даними Генконсульства, на даний час справа українських громадянок перебуває на розгляді Західнопоморського воєводи, який має прийняти остаточне рішення стосовно можливості їх подальшого перебування на території країни та щодо виконання необхідних процедур з метою забезпечення їх праці у відповідності з чинним законодавством Польщі 6 листопада.