Черновецький виставив на аукціон 9 квартир

Постійно діюча конкурсна комісія Київської міської держадміністрації оголосила конкурс по продажу 9 квартир з фонду житла, що передається місту забудовниками.

Як повідомляє газета “Хрещатик” (№189 (3179)), конкурсні пропозиції приймаються до 12 листопада.

Згідно з оголошенням, на конкурс виставлені квартири: на вул. Тимошенко, 15-Г, площею 96,8 кв. м. (11,215 тис. грн. за кв. м.); на просп. Героїв Сталінграда, 4-а, площею 103,3 кв.м. (12,162 тис. грн. за кв. .м.); на вул. Ломоносова, 60-а, площею 102 кв.м. (8,720 тис. грн. за кв.м.); на вул. Лебедєва-Кумача, 5, площею 108,8 кв. м (10,714 тис. за кв.м.); на вул. Голосіївська, 13, площею 136,9 кв.м. (12,0 тис. грн. за кв.м.) та три квартири на вул. Княжий затон, 21, площами 139,2 кв.м. (8,6 тис. грн. за кв.м.), 64,3 кв.м. (8,6 тис. грн. за кв.м.) та 139, кв.м. (8,6 тис. грн. за кв.м.).

Документація та умови конкурсу можна отримати в Головному управлінні житлового забезпечення КМДА (вул. Володимирьска, 42).

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня КМДА продала на аукціоні дві квартири в центрі Києва за 4 млн. 065 тис. грн.

Передбачається, що всі вилучені кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом тих, хто стоїть в пільгових квартирних чергах: багатодітних сімей, інвалідів, малозабезпечених і т.д. Основна ідея проведення аукціонів полягає в тому, щоб продавати дорогі квартири, а на виручені кошти придбавати більше соціального житла.