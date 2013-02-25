Суддя ВСУ має пояснення, чому колеги не бояться носити дорогі годинники
Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя Верховного Суду Микола Пінчук вважає, що більшість суддів, які носять коштовні речі, можуть задекларувати офіційне джерело доходів.
Про це він заявив в ефірі ТВі, відповідаючи на запитання ведучого про те, що на останньому з'їзді суддів у низки служителів Феміди було зафіксовано дорогі годинники.
"У п’ятницю під час з’їзду суддів було в залі було більше 90-та делегатів і приблизно сто запрошених. Один із журналістів вів зйомку, і він знімав годинники суддів. Він зазняв, що серед присутніх у залі суддів були на руках годинники вартістю 41 тисяча доларів, 27 тисяч доларів, 23 тисячі доларів, 22 тисячі доларів, 18 тисяч доларів і таке інше. Звичайно, там було 200 осіб, серед яких і люди без годинників. Але чому судді одягають дорогі речі на захід, де їх будуть бачити всі, в тому числі їх будуть бачити незаможні люди, для яких ці суми є астрономічними?".
У відповідь Микола Пінчук зазначив: "Я не відслідковую подібної статистики. У мене недорогий годинник, який я не боюся показувати на жодному заході. Що стосується інших, то я цей процес не відстежую. І якщо хтось з делегатів, а це були поважні люди, перш за все знані в судівській спільності, вони були обрані на з’їзд, і це люди невипадкові... Хто там вдягав годинник дорогий, я думаю, якщо це так, то робив він це, не боячись, і може задекларувати свої доходи. Треба це питання, якщо воно досліджується, треба це питання конкретизувати, показати якогось представника. Думаю, що це будуть немолоді судді, не початкуючі судді, а досвідчені люди, які отримали певну винагороду за свою діяльність", – заявив Пінчук.