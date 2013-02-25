Суддя ВСУ має пояснення, чому колеги не бояться носити дорогі годинники

Про це він заявив в ефірі ТВі, відповідаючи на запитання ведучого про те, що на останньому з'їзді суддів у низки служителів Феміди було зафіксовано дорогі годинники.

"У п’ятницю під час з’їзду суддів було в залі було більше 90-та делегатів і приблизно сто запрошених. Один із журналістів вів зйомку, і він знімав годинники суддів. Він зазняв, що серед присутніх у залі суддів були на руках годинники вартістю 41 тисяча доларів, 27 тисяч доларів, 23 тисячі доларів, 22 тисячі доларів, 18 тисяч доларів і таке інше. Звичайно, там було 200 осіб, серед яких і люди без годинників. Але чому судді одягають дорогі речі на захід, де їх будуть бачити всі, в тому числі їх будуть бачити незаможні люди, для яких ці суми є астрономічними?".

У відповідь Микола Пінчук зазначив: "Я не відслідковую подібної статистики. У мене недорогий годинник, який я не боюся показувати на жодному заході. Що стосується інших, то я цей процес не відстежую. І якщо хтось з делегатів, а це були поважні люди, перш за все знані в судівській спільності, вони були обрані на з’їзд, і це люди невипадкові... Хто там вдягав годинник дорогий, я думаю, якщо це так, то робив він це, не боячись, і може задекларувати свої доходи. Треба це питання, якщо воно досліджується, треба це питання конкретизувати, показати якогось представника. Думаю, що це будуть немолоді судді, не початкуючі судді, а досвідчені люди, які отримали певну винагороду за свою діяльність", – заявив Пінчук.