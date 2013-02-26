У Луцьку відзначили 142-ту річницю Лесі Українки

Як передає кореспондент УНІАН, на головній площі міста - Театральному майдані, відбувся урочистий мітинг, під час якого перші особи міста, а також представники творчої інтелігенції, молодь поклали квіти до підніжжя пам’ятника видатної поетеси. Волинська письменниця Надія Гуменюк прочитала уривки з творів Лесі Українки.

Для участі в заходах прибули український поет Іван Драч та директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола Жулинський.

У Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбувся урочистий концерт, присвячений 142-ій річниці від дня народження поетеси, під час якого присутні переглянули виставу за її творами «Сім струн».

Крім того, в закладах культури і бібліотеках міста протягом тижня триватимуть тематичні заходи до дня народження Лесі Українки, літературні читання, експозиції, виставки літератури. У загальноосвітніх школах проводяться конкурси, бесіди та тематичні уроки.