НБУ вводить в обіг монету “Бугай” (фото)

Національний банк України вводить в обіг 7 листопада 2007 року пам’ятну монету “Бугай” номіналом 5 гривень, присвячену українському народному музичному інструменту у формі дерев’яного циліндра, одна з основ якого обтягнута шкірою з прикріпленим до неї пучком волосся кінського хвоста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє – нордік, якість – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 28,0 мм, маса – 9,4 г , тираж – 50 000 штук. Гурт монети – секторальне рифлення.

На рельєфній поверхні аверсу символічно зображено звукові хвилі у вигляді стилізованого рослинного барокового орнаменту, розміщено стилізовані написи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), під яким ліворуч – малий Державний Герб України, 2007/ 5 ГРИВЕНЬ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено музичний інструмент, по колу – бароковий орнамент і стилізований напис БУГАЙ.

Художники – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Скульптори – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.