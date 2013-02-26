Москаль - про вбивство мера Сімеїза: кримська міліція - в стані паніки

Народний депутат України Геннадій Москаль ввважає, що розстріл голови селищної ради Сімеїзу Кирила Костенка “був ретельно спланований і виконаний професіоналами”. Про це Г.Москаль написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він пише: “По-перше, спеціально для цього була викрадена машина, яку пізніше знайшли на смотровій площадці поблизу гори Кошка. На місці злочину не знайдені гільзи, 4 кулі потрапили прямо в мера, кожна з них була смертельна”.

Г.Москаль зазначає, що “це не перший факт таких зухвалих замахів в Криму за останній час”. “4 дні тому в місті Саки з автоматичної зброї був розстріляний російський бізнесмен - міліція вирішила, що це не резонансне вбивство”, - зазначає він.

Г.Москаль зазначає, що “наразі кримська міліція в стані паніки, а я тільки можу висловити жаль, що сьогодні кілери та інші професійні злочинці розумніші за міліцію і почувають себе в Україні безкарно”.

Як повідомляв УНІАН, невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз К.Костенка. Тіло К.Костенка знайшли сьогодні, 26 лютого, біля одного з будинків в селищі.

За даними міліції, в машину, де знаходився мер, стріляли з автомата.