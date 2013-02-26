У Київ повернулися 90-ті: власника підірвали просто біля його кафе

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в м.Києві, сьогодні о 17.10 до чергової частини по спецлінії “102” надійшло повідомлення про вибух автомобіля у Дніпровському районі на вул. Курнатовського, 1.

За даними міліції, вибух транспортного засобу стався на паркувальному майданчику біля одного з кафе.

Попередньо встановлено, що у той час, коли власник кафе підходив до своєї автівки, вибухнув поруч припаркований автомобіль марки ВАЗ.

Як зазначили у столичному главку міліції, на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки, кінологи та представники оперативних служб.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

“Розпочато досудове розслідування”, - зазначили в міліції.

Потерпілого госпіталізовано з пошкодженнями різного ступеня.