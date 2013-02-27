Янукович вирішив святкувати річницю Конституції
Президент України Віктор Янукович підписав указ «Про відзначення 17-ї річниці Конституції України».
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Цим Указом Кабінету міністрів України доручено розробити та забезпечити реалізацію плану заходів з відзначення 17-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема:
проведення у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадськості, діячів науки та культури;
покладення квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення у місті Києві та інших населених пунктах;
організацію за участю Конституційної Асамблеї у місті Києві науково-практичної конференції на тему історії вітчизняного конституційного права та напрямів удосконалення Основного Закону України, а також тематичних наукових конференцій та круглих столів у регіонах держави.
Також уряду доручено забезпечити проведення в закладах культури, військових частинах, закладах для дітей та молоді інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів, виставок фото- та архівних документів тощо), спрямованих на роз'яснення значення норм Конституції України у становленні демократичної держави, на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України та організацію культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань, присвячених Дню Конституції України.
Окрім того Кабінету міністрів доручено забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із відзначення 17-ї річниці Конституції України.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено розробити, затвердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів щодо підготовки і відзначення 17-ї річниці Конституції України.
Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди 17-ї річниці Конституції України із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.
Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено забезпечити широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 17-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.