Янукович вирішив святкувати річницю Конституції

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим Указом Кабінету міністрів України доручено розробити та забезпечити реалізацію плану заходів з відзначення 17-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема:

проведення у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадськості, діячів науки та культури;

покладення квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення у місті Києві та інших населених пунктах;

організацію за участю Конституційної Асамблеї у місті Києві науково-практичної конференції на тему історії вітчизняного конституційного права та напрямів удосконалення Основного Закону України, а також тематичних наукових конференцій та круглих столів у регіонах держави.

Також уряду доручено забезпечити проведення в закладах культури, військових частинах, закладах для дітей та молоді інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів, виставок фото- та архівних документів тощо), спрямованих на роз'яснення значення норм Конституції України у становленні демократичної держави, на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України та організацію культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань, присвячених Дню Конституції України.

Окрім того Кабінету міністрів доручено забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із відзначення 17-ї річниці Конституції України.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено розробити, затвердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів щодо підготовки і відзначення 17-ї річниці Конституції України.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди 17-ї річниці Конституції України із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено забезпечити широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 17-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.