Мінекономрозвитку роз'яснить підприємцям закон «Про внутрішню торгівлю»

Нагадаємо, що «Закон про внутрішню торгівлю» № 9443 був розроблений Кабінетом Міністрів і зареєстрований у парламенті в листопаді 2011 року, проте в грудні минулого року він був відкликаний. Зараз документ знаходиться в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на доопрацюванні, у ході якого будуть внесені всі пропозиції та зауваження, надані народними депутатами і громадськістю.

Для цього уряд планує активізувати діалог з представниками бізнесу, громадських організацій та рітейлу, а також організувати всебічне інформаційне супроводження кожного пункту Закону. Це необхідно зробити для того, щоб максимально інформувати населення про прийдешні зміни. У Міністерстві відзначають, що саме непоінформованість громадян про позитивні зміни, які відбуватимуться в ході реформування в українській економіці в цілому, дає можливість зацікавленим особам впливати на людську свідомість і маніпулювати ним.

Так, 28 лютого в ході програми «Досвід» на Першому Національному каналі директор департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку Ігор Гарбарук зазначив, що під час проведення наради з обговорення Закону про внутрішню торгівлю, було висловлено низку негативних оцінок щодо впровадження нововведень. Однак спілкування з рядовими підприємцями показало, що переважна більшість просто не знає, які саме зміни будуть відбуватися, і яким чином вони вплинуть на картину в цілому.

«Практично кожен день іде відкритий діалог, ми спілкуємося з представниками бізнесу, громадських організацій. Коли вислуховуєш господарів великих ринків, дійсно складається одне враження-і скоріше негативне, ніж позитивне. Коли підходять підприємці, які торгують на цих ринках, складається зовсім інше враження: вони говорять - «цього ми не знали, цього не зрозуміли, а ми думали, що треба підписувати 9 окремих договорів на додаткові послуги», тобто в даному випадку проблема була в те, що інформаційна компанія з цього приводу повинна бути більш істотною », - зазначив Ігор Гарбарук.

Тепер Міністерство економічного розвитку і торгівлі посилить комунікацію з громадськістю щодо Закону про внутрішню торгівлю, щоб узгодити всі положення, які незрозумілі або викликають нарікання.