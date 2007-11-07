У Львові зі школи № 45 екстрено евакуювали 1100 учнів та 70 вчителів

1100 учнів та 70 вчителів було в екстреному порядку евакуйовано з львівської школи №45, де невідомі розпилили сльозогінний газ.

Як повідомив УНІАН директор середньої школи № 45 м. Львова Володимир КРАВЧЕНКО, об 11.30, під час великої перерви, на першому поверсі приміщення школи раптово став відчутний сильний специфічний запах газу. Буквально через кілька хвилин запах газу розповсюдився на третій поверх школи.

«Шкільні лікарі та медперсонал терміново повідомили відповідні служби та розпочали евакуацію дітей та вчителів з приміщення школи. Згодом з’ясувалося, що витоку газу немає, натомість було знайдено на першому поверсі порожній газовий балончик з-під спецзасобу нервово-паралітичної дії «терен». Скільки ще було застосовано балончиків і з якою метою, розслідує оперативна група Франківського райвідділу внутрішніх справ Львова, яка зараз працює на місці інциденту», - повідомив В.КРАВЧЕНКО. При цьому директор школи зазначив, що схиляється до думки, що це могли бути хуліганські дії. Проте особи хуліганів поки ще невідомі, як і невідомо, скільки дітей могли отримати ураження внаслідок вдихання газу. За даним фактом проводяться слідчі дії.