У Азарова планують підтримати українських виробників у сфері АПК

Такі показники містяться у Державній програмі активізації економіки, яка була презентована 27 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України.

В уряді впевнені, що країні сьогодні необхідні нові стимули для внутрішнього реінвестування в галузі з високою часткою додаткової вартості і активне впровадження політики імпортозаміщення. Ці цілі і завдання позначені в Держпрограмі, основними пріоритетами якої є підтримка національного товаровиробника та структурні реформи в стратегічних галузях. При цьому автори програми пропонують сконцентрувати зусилля уряду на зниженні державного втручання та зміцненні ролі ринкових механізмів у регулюванні діяльності суб'єктів господарювання, зменшенні кількості адміністративних перешкод і створенні рівних конкретних умов для роботи.

У сфері забезпечення вітчизняних аграріїв необхідним обладнанням Державна програма активізації економіки передбачає істотний приріст обсягів виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки в період 2013-2014 рр.., що дозволить збільшити обсяги імпортозаміщення в даному сегменті до 20%. Паралельно з цим буде продовжена реалізація проектів, спрямованих на інвентаризацію сільськогосподарських ресурсів України та актуалізацію земельних кадастрів.