У вбивстві депутата від ПР зізнався її чоловік

У вбивстві депутата Херсонської облради від Партії регіонів Олени Машинської зізнався її чоловік. Про це повідомляє ТВі з посиланням на прес-службу УМВС Херсонської області.

Як відомо, тіло 45-річної Олени Машинської, яка працювала начальником районного відділу освіти, знайшли у понеділок у вигрібній ямі коло власного будинку в смт Каланчак Херсонської області. На тілі жертви було виявлено сліди жорстоких побоїв.

Згодом за підозрою у причетності до вбивства затримали чоловіка Машинської.

"Чоловік повідомив міліціонерам, що посварився з дружиною за вечерею. Начебто жінка дорікала йому за те, що він зловживає алкоголем і не хоче працювати. Як пояснив затриманий, йому набридли постійні дорікання дружини і він дуже образився. Після вечері дружина пішла відпочивати до спальні. Дочекавшись, поки вона засне, чоловік узяв кийок та вдарив жінку по голові. Після цього відтягнув тіло на город і кинув до компостної ями", – йдеться у повідомленні міліції.

Після вбивства чоловік продовжив пиячити. Доньці, яка кинулася шукати матір, він сказав, що та кудись поїхала. Але донька не повірила батькові і звернулася до міліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство” (карається позбавленням волі терміном від 7 до 15 років).