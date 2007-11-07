У Києві ще 2 вулиці переведуть на односторонній рух

18:06, 07 листопада 2007
Суспільство
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Планують реконструкцію

Односторонній рух в Києві передбачається запровадити на вулицях Великій Васильківській та Горького.

Про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного управління транспорту, зв’язку та інформатизації Іван ШПИЛЬОВИЙ.

“Наступний односторонній рух - ми зараз будемо замовляти реконструкцію по вул. Червоноармійській (колишня назва вулиці Велика Васильківська - УНІАН) і Горького”, - поінформував він.

На запитання щодо можливих термінів реалізації цього проекту І.ШПИЛЬОВИЙ відповів, що це можна зробити вже в наступному році.

“Спочатку було організовано по Володимирьскій вниз, по Тарасівській вгору. Зараз по Саксаганського - з міста, по Жилянській – в місто. Наступний етап – по Горького – вниз, по Чернвоноармійській – вгору. Таким чином ми поступово будемо вводити односторонній рух”, - додав І.ШПИЛЬОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, односторонній рух на вул. Жилянській та Саксаганьского було офіційно відкрито 27 жовтня ц.р. Загальна вартість робіт з реконструкції обох вулиць для запровадження одностороннього руху становить 49,5 млн. грн. Передбачено, що така організація руху на найбільш завантажених вулицях міста дасть можливість ліквідувати затори та значно поліпшити рух транспорту.

 

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