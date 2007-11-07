Черновецький збирається обмежити швидкість маршруток у Києві

Київська міська державна адміністрація має намір обмежити швидкість руху маршрутних таксі на вулицях міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

"Я сьогодні, напевно, або завтра підпишу розпорядження про те, щоб ми знизили, і у мене є таке право, швидкість руху приватних перевізників, я так передбачаю, десь в районі 50 км, тому що деякі з них ганяють по місту з надзвуковою швидкістю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 12 липні ц.р. Київська міська рада своїм рішенням обмежила граничну швидкість руху наземного пасажирського транспорту загального користування до 50 км на годину (крім таксі).