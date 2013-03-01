Власник АЗС дав посадовцеві 20 тисяч доларів хабаря

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, директора держпідприємства було затримано сьогодні, 28 лютого, на місці злочину (безпосередньо після отримання хабару) співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області.

Гроші були одержані як плата за сприяння місцевому приватному підприємцю – власнику АЗС, в приватизації земельної ділянки, на якій розміщена його автозаправна станція.

«Фізособа-підприємець, маючи у приватній власності розміщену у Бердянську АЗС, звернувся до директора даного держпідприємства з проханням вирішити питання про приватизацію ділянки, на якій розташована АЗС. Чиновник за внесення свідомо помилкових даних до матеріалів інвентаризації землі, яка перебуває у відомстві вказаного підприємства, з метою подальшого відчуження земельної ділянки на користь підприємця, вимагав 20 тис. доларів США», - повідомили у ВЗГ.

За даними ГУ МВС України у Запорізькій області, передача хабара була здійснена сьогодні об 11.00, після чого директора держпідприємства було затримано.

На даний момент слідчим слідчого управління ГУМВС затриманому повідомлено про підозру його у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, в особливо великому розмірі). Карається позбавленням волі на термін від восьми до дванадцяти років з позбавленням прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна.