Експерт пропонує залучити до утилізації боєприпасів приватних підприємців

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Якщо Україна зробила б це питання більш прозорим для приватного сектору і залучала приватні підприємства, в тому числі на умовах того, що підприємства володіли б залишками цих боєприпасів і могли їх реалізовувати, то можливості України могли б збільшитись до 100 тисяч тонн (утилізованих боєприпасів) на рік", - зазначив експерт.

За його словами, Україна має 8 підприємств, які можуть здійснювати роботи з утилізації боєприпасів, проте їхні потужності обмежені, й вони не можуть впоратись із необхідними обсягами.

В.Бадрак зазначив, що на даний час в Україні зберігається не менше ніж 1,5 млн тонн боєприпасів, які необхідно утилізувати. При цьому експерт додав, що державні підприємства володіють не всіма технологіями утилізації, які використовуються у світі, зокрема, утилізації боєприпасів, що містять гексоген.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року уряд схвалив Концепцію Державної цільової оборонної програми утилізації озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива) на 2013-2017 роки.

На сьогодні у Збройних силах зберігаються 15 тис. одиниць надлишкового озброєння та військової техніки, понад 81 тис. тонн військово-технічного майна, близько 1,1 тис. тонн небезпечних хімічних речовин, непридатних для використання за призначенням, які потребують утилізації. Утилізація надлишкового озброєння, військової техніки і військово-технічного майна дозволить отримати від реалізації продуктів реалізації додаткові надходження до державного бюджету.

Уряд також затвердив додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації. Передбачено утилізувати боєприпаси загальним обсягом 22,4 тис. тонн (брутто). Це дасть змогу заощадити кошти на перевезенні боєприпасів з військових частин, які підлягають розформуванню, вивільнити місця зберігання боєприпасів у перспективних військових частинах та зменшити ймовірність виникнення техногенних загроз у країні.