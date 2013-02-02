НАТО знищить в Україні 3 мільйони мін-пелюсток

Контракт укладено між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО із матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) та державним підприємством “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, захід було проведено у рамках виконання проекту Трастового фонду НАТО зі знищення легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) в Україні.

У церемонії взяли участь заступник міністра оборони України Артуро Бабенко, генеральний директор держпідприємства “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман, керівник Проекту НСПА в Україні Володимир Литвинчук, представники Посольства США в Україні.

«Переконаний, що сьогодні ми підписали важливий договір з утилізації мін. Чим швидше ми вестимемо цю роботу, тим швидше ми звільнимо країну від надлишкового озброєння. Висловлюю вдячність всій команді, яка провела непросту, але достатньо ефективну роботу за весь цей час з утилізації протипіхотних мін, легких озброєнь та стрілецької зброї та боєприпасів. Це достатньо відповідальне завдання, – наголосив А.Бабенко. – Хочу відзначити, що взяті сторонами зобов’язання першого етапу проекту, який розпочався 2006 році, ми виконали у повному обсязі. За цей час утилізовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь і стрілецької зброї, а також тисячу переносних зенітних ракетних комплексів».

Зараз, за його словами, розпочинається другий етап, який триватиме до 2014 року і є достатньо насиченим, адже передбачено знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін типу ПФМ-1. Це, на погляд А.Бабенка, реально виконати, оскільки всі виконавці, як показала практика, працюють професійно й ефективно.

США, як і під час першого етапу проекту, виступають у ролі провідної держави і на другому етапі. Іншими країнами-донорами цього етапу на сьогодні є Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Ірландія.

Європейський Союз виступає спонсором утилізації протипіхотних мін.

Заходи із залучення коштів міжнародної технічної допомоги для утилізації непридатних боєприпасів, протипіхотних мін та стрілецької зброї і легких озброєнь (ЛОСЗ) тривають.

«Завдяки допомозі Проекту НСПА в Україні, яким керує В.Литвинчук, на утилізацію було спрямовано 5,5 мільйони євро. На другий етап передбачається виділити 22 мільйони. Станом на 1 лютого 2013 року НСПА підтвердило виділення коштів в сумі 100 тисяч євро на започаткування робіт з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 у 2013 році, – зауважив А.Бабенко. – А вивільнені кошти ми спрямовуємо на реформування Збройних сил та вирішення соціальних питань військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Проект Трастового фонду Програми НАТО в Україні зі знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь спрямований на демілітаризацію 133 тисяч тонн боєприпасів, 1,5 мільйонів ЛОСЗ та надання допомоги у знищенні 3 мільйонів одиниць протипіхотних мін типу ПФМ-1 протягом 12 років у чотири етапи до 2018 року.

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ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) «Пелюстка» - протипіхотна міна натискної дії. Була розроблена в СРСР як аналог американської міни BLU-43 / B «Dragontooth». Якщо наступити на таку міну, вибух відриває ступню. Міна встановлюється "засіюванням" місцевості з літака. Широко застосовувалася в Афганістані, де через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймали міну як іграшку.