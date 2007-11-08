ООН: Урожай зернових в світі - найнижчий за чверть століття

Світовий урожай зернових цього року, склавши сукупно 143 мільйони тонн, є найнижчим за останні 25 років, повідомила Продовольча і сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО).

"Світ майже ніколи ще не відчував такої широкої і загальної стурбованості таким різким зростанням цін", - цитує Центр новин ООН Доповідь "Світовий огляд ситуації з продовольством", який представлений в середу в Лондоні.

Експерти ООН прогнозують, що світові ціни на зерно продовжать зростати і залишатимуться високими в 2008 році, що призведе до подорожчання основних продуктів харчування, в першу чергу, хліба, макаронних виробів, м`яса і молока.

Країни-імпортери цього сезону заплатять за зерно значно більше, ніж у минулі роки, хоча куплять його значно менше, наголошують експерти.

Багато країн, що розвиваються, вже зіткнулися з серйозною продовольчою кризою, ситуація ставатиме тяжчою, йдеться в доповіді.