Журнал «Фокус» в УНІАН представить результати рейтингу 100 найвпливовіших жінок України

8 листопада о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “100 найвпливовіших жінок України – 2007 “. Журнал новин «Фокус» представить результати другого експертного рейтингу 100 найвпливовіших жінок України. 100 найвпливовіших жінок з 130 претенденток вибирає 31 впливовий український чоловік. До списку увійшли жінки, які ухвалюють державні рішення, управляють крупним бізнесом і формують громадську думку. Результати рейтингу представить головний редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. Також в роботі візьме участь заст.головного редактора журналу “Фокус” Катерина Глазкова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 205-43-00, 205-43-03, e-mail press@umh.com.ua.