Експерти кажуть, що українські жінки і чоловіки далеко не рівноправні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявляли під час виступів на засіданні всеукраїнського форуму "Роль жінки в українському суспільстві".

"Агенція ООН працює в Україні з 1993 року, тобто протягом 20 років, і ми бачили багато змін, які відбувалися. Ми спостерігали певні зрушення і покращення в таких питаннях як зниження рівня бідності, покращення стану здоров'я матерів та дітей, але водночас ми спостерігали, що є і певна проблема у питанні гендерної рівності", - сказала в.о. постійного представника ПРООН в Україні - директор ПРООН в Україні Рікарда Рігер.

Вона навела "сумний приклад", що Україна досі посідає 115-те місце серед 190 країн відповідно до критеріїв представленості жінок в парламенті. Крім того, зарплата жінок в Україні становить 70% від зарплати чоловіків, які працють в аналогічній галузі. При цьому Р.Рігер наголосила, що проблема полягає не в законодавчій базі.

"Ми бачимо, що є загальноприйнятним, що жінки керують автобусами і трамваями, але постає запитання, чому жінка не може керувати літаком?", - сказала Р.Рігер.

Представник Фонду народонаселення ООН в Україні Нузгат Есан, у свою чергу, повідомила, що дослідження, яке було проведене цим фондом, а також Міжнародною організацією праці та Українським центром соціальних реформ, продемонструвало збереження гендерних стереотипів в українському суспільстві.

"Ці стереотипи перешкоджають досягненню розумного балансу у розподілі обов'язків на роботі і в сімейному колі. Безперечно, зміни в існуючих гендерних стереотипах є найважливішим та найскладнішим викликом гендерної політики сучасності", - сказала вона.

Р.Рігер також зазначила, що насильство проти жінок є універсальним явищем, що притаманне не лише Україні. «Ми вважаємо, що в цьому році будуть зроблені певні кроки в законодавчій базі, які зможуть подолати це негативне явище", - додала вона.