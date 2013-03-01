Міноборони: українці хочуть служити в десантних військах

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оброни з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки командира позаштатного вербувального підрозділу 80-го окремого аеромобільного полку Олега Дундука.

Зокрема, зазначається в повідомленні, у Збройних силах України триває робота щодо залучення громадян України на військову службу за контрактом, і найбільш активно громадяни України виявляють бажання стати військовослужбовцями-контрактниками Високомобільних десантних військ.

Так, за словами О.Дундука, службою в цій частині, дислокованій у Львові, цікавляться громадяни призовного віку і військовозобов’язані віком до 40 років.

«Працівники військкоматів роз’яснювальну роботу серед потенційних кандидатів розпочали ще минулого року під час приписної кампанії. Також ми поширили інформацію про умови та порядок проходження служби за контрактом через органи місцевого самоврядування, навчальні заклади та центри зайнятості», – зазначив офіцер.

За його словами, особи, які раніше служили у війську і отримали кваліфікацію стрільця, гранатометника або снайпера, з першого ж дня укладення контракту служитимуть на посадах згідно із отриманою військово-обліковою спеціальністю, а військовозобов’язані, яких буде призначено на інші посади, одночасно опановуватимуть “ази” армійської служби та проходитимуть перепідготовку безпосередньо у своїх підрозділах.