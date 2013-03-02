На Житомирщині другу добу шукають двох зниклих хлопчиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС, працівників МВС, водолазно-рятувальну групу та місцевих жителів.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у с. Глиниця Радомишльського району двоє братів, 3-х та 4-х років, залишившись без догляду батьків, пішли гратись на берег річки Мика та не повернулися додому.