На Житомирщині другу добу шукають двох зниклих хлопчиків
10:07, 02 березня 2013Суспільство
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У Житомирській області другу добу тривають пошуки двох зниклих хлопчиків.
Міліція продовжує пошуки
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС, працівників МВС, водолазно-рятувальну групу та місцевих жителів.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у с. Глиниця Радомишльського району двоє братів, 3-х та 4-х років, залишившись без догляду батьків, пішли гратись на берег річки Мика та не повернулися додому.
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