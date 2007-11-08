Поліція виявила ”десять заповідей” сицилійської мафії

Поліція виявила в особистих речах заарештованого 5 листопада "хрещеного батька" сицилійської мафії Сальваторе Ло Пікколо правила для членів мафіозних угрупувань, пише The Times.

За інформацією видання, надрукований на машинці документ, який має назву "Права і обов`язки", включає так звані "десять заповідей", яких повинен дотримуватися хороший мафіозі.

Перша "заповідь" свідчить, що учасники дружніх кланів не повинні знайомитися безпосередньо, а лише за представленням третьої сторони. Друга говорить про те, що хороший мафіозі не повинен упадати за дружинами своїх друзів. Третя і четверта "заповіді" попереджають, що члени угрупування не повинні дружити з поліцією, а також захоплюватися відвідинами клубів і пабів.

Згідно п`ятого правила, мафіозі повинен виконати завдання Коза Ностри, навіть якщо його дружина має ось-ось народити. Шоста "заповідь" - твердо дотримувати призначених зустрічей, сьома - поважати своїх дружин, восьма - говорити правду, відповідаючи на запитання, дев`ята - не привласнювати чужі гроші.

У десятій "заповіді" встановлюється, хто може і хто не може стати членом мафіозного угрупування. Зокрема, в клан не приймають людей, у яких є родичі в органах правопорядку, а також викритих в зраді, "поганій поведінці" і "низьких моральних цінностях".

Лента.ру