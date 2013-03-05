На кордоні з Росією ліквідовані 6 підпільних трубопроводів

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 2 березня в Свердловському районі Луганської області неподалік від державного кордону спільною групою правоохоронців було знайдено три підземні трубопроводи, прокладені на глибині до 1 метра. Крім того, два трубопроводи діаметром по 90 мм, прокладені один біля одного, виявили в Краснодонському районі. Згодом було встановлено й місце, куди виходили комунікації. Знаходилося воно на околиці міста Краснодон. Для перевірки помешкання було створено міжвідомчу групу зі співробітників Держприкордонслужби, СБУ, митниці та МВС. На подвір’ї правоохоронці знайшли три помпи для перекачки та чотири цистерни об’ємом по 60 тонн, одна з яких була заповнена 14 тонами дизельного пального.

Варто зазначити, що у 2012 році прикордонниками виявлено та знищено 18 трубопроводів, через які намагалися перекачувати нафтопродукти та спирт. Крім того, у ході здійснення повітряного моніторингу з застосуванням легкого патрульного літака «Diamond 42» поблизу кордону виявлено та припинено діяльність 16 баз накопичення контрабандних товарів. За допомогою георадарів на кордоні зі Словацькою Республікою виявлено та ліквідовано підземний лаз, який знаходився в недобудованому стані. Також, у минулому році спільно з взаємодіючими органами та геологорозвідувальними підрозділами проведено комплексну роботу з обстеження прикордонної місцевості вздовж усього державного кордону України. За результатами обстеження встановлено майже 200 місць, які можуть бути обладнані та використані в протиправній діяльності.

Робота щодо виявлення інших підпільних нафтогонів на українсько-російському кордоні триває.