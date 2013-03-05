Почав діяти офіційний сайт Контактного центру Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на цьому ж сайті можна буде прослідкувати хід виконання звернення щодо заявленої проблеми чи ініціативи.

Крім того, тут можна буде отримати актуальну інформацію про життєдіяльність столиці, ознайомитися з важливими юридичними питаннями сфери звернень громадян, а також, у разі необхідності, скористатися телефонними довідниками екстрених та аварійних служб міста.

У КМДА також нагадали, що ще одним дієвим та зручним механізмом зв’язку з «Контактним центром» та міською владою є його офіційне представництво в соціальній мережі Facebook, де кияни мають можливість залишити звернення та поспілкуватися з іншими мешканцями Києва.