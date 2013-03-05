Єврокомісар: Україна отримає газ з Європи

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ».

«Я очікую, що наступної зими коридор реверсивного транзиту газу через Словаччину буде відкритий», - сказав він.

При цьому Г.Еттінгер визнав, що Словаччина блокувала реверс газу в Україну, маючи технічну можливість для його здійснення.

«Сьогодні у вас вже є можливість реверсу - через Польщу, Угорщину. Ми працюємо над збільшенням числа шляхів, які дозволять вам одержувати газ з LNG-терміналів у Середземному морі, Голландії. Дійсно, була проблема з тим, що уряд у Братиславі не дозволив реверс. Але це - одиничний випадок», - сказав єврокомісар.

Також Г.Еттінгер додав, що він контактує з урядом Словаччини.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд кубометрів на рік через територію Угорщини і Словаччини.

З 1 березня 2012 року “Укртрансгаз” забезпечив можливість прийому в України газу з Угорщини в обсязі до 3 млн. кубометрів на добу в зимовий період, і понад 1 млн кубометрів - у літній

Питання поставок газу з території Словаччини в обсязі до 3 млн кубометрів на добу на даний момент потребує технологічного узгодження.

На початку лютого 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує у першому кварталі поточного року розпочати поставки газу з Європи через Словаччину і Угорщину.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд кубометрів.

RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн кубометрів газу.