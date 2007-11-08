ДАІ піднімає ціни на свої послуги

Починаючи з 12 листопада цього року, тарифи на послуги, які надаються громадянам та організаціям Державтоінспекцією та експертною службою Міністерства внутрішніх справ, у середньому збільшаться на 30-40%. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій КОПИТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у зв’язку з введенням нових тарифів вартість послуг збільшиться «на 10, на 20, на 30, максимум на 50 відсотків. У середньому на 30-40%». При цьому заступник міністра зазначив, що, починаючи з 2001 року, ці тарифи не переглядалися.

У свою чергу, присутній на прес-конференції начальник державного департаменту ДАІ МВС України Олександр КАЛИНСЬКИЙ зазначив, що очолювана ним установа ввела дві нові платні послуги, а саме: виїзд до торговельних організацій чи автосалонів, що займаються продажем транспортних засобів, з метою надання реєстраційних послуг коштуватиме 29 гривень; підготовка співробітниками ДАІ та замовлення документів для проведення реєстраційно-екзаменаційних операцій коштуватиме 10 грн.

Крім того, він поінформував, що, наприклад, виготовлення комплекту номерних знаків для транспортного засобу коштуватиме 91,5 грн., оцінка одного транспортного засобу – 117 грн., оформлення реєстраційних документів транспортного засобу - 15 грн., відеозапис одного місця дорожньо-транспортної пригоди або одного транспортного засобу - 62 грн.