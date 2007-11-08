У вихідні Україну засипле снігом?

9 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. Пройде невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у східних, вдень у західних областях очікуються помірні опади, вночі у Криму сильний дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півночі Лівобережжя до 8° морозу; вдень 1-6° тепла, в південній частині 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, 10-11 листопада очікується погіршення погодних умов: часом дощ і мокрий сніг, в Україні, крім східних та західних областей, сильні опади). На дорогах північної половини країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с, 10 листопада в Україні, крім північно-східної частини, 11 листопада майже повсюди пориви 15-20 м/с, на півдні та сході до 24 м/с, в Криму 25-30 м/с. Температура 10 листопада вночі від 2° морозу до 3° тепла (північно-східній частині 0-5° морозу), вдень 1-6° тепла; в південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 16°; 11 листопада на Правобережжі та в Криму зниження температури на 3-6°, на решті території невелике підвищення; в Карпатах 10 листопада протягом доби 2-7° морозу, 11 листопада вночі 7-12° морозу, вдень 5-10° морозу.

12-13 листопада часом пройде сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У м.Києві та області 9 листопада буде хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями). Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла; по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

10-11 листопада утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощ і мокрий сніг (вночі 11 листопада сильні опади). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 10 листопада (місцями) та протягом 11 листопада пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 10 листопада 1-6° тепла, 11 листопада близько 0°.

12-13 листопада очікується сніг та мокрий сніг, температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.