У Львові суд розпочав слухання справи «Доктора Пі»

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків, Андрія Слюсарчука привезли сьогодні вночі етапом із Києва до Львова.

Сьогодні вранці в Сихівському районному суді Львова розпочалося судове засідання по справі А. Слюсарчука. Суд сьогодні має розглянути питання про продовження утримання А. Слюсарчука під вартою, оскільки термін тримання його спливає 11 березня.

Як зазначив М. Демків, “Доктора Пі” до 11 березня будуть утримувати у Львівському СІЗО, а надалі будуть діяти згідно рішення суду.

“Якщо суд ухвалить продовження терміну тримання під вартою, то Андрій Слюсарчук залишиться у Львівському СІЗО”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області під головуванням судді Олега Березюка прийняла рішення, що справа А. Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.

А. Слюсарчука звинувачують у підробці дипломів про закінчення ряду вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ з посиланням на начальника Головного слідчого управління МВС Василя Фаринника повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу у 130 тисяч гривень, мотивуючи в тим, що злочини, у здійсненні яких він звинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.