У Донецьку - розбійний напад на ювелірний магазин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, сьогодні, 5 березня, о 9.10 на пульт Державної служби охорони надійшов сигнал про розбійний напад на ювелірний магазин, розташований у Кіровському районі м. Донецьк по вул. Бірюзова.

Правоохоронці, які прибулі на місце пригоди, встановили, що напад стався о 9.05 – під час відкриття магазину. До приміщення зайшов невідомий, який приховав обличчя в'язаною шапкою, натягнутою до очей, і шарфом, що закривав нижню частину обличчя. Зловмисник розбив вітрину й погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав лоток із ювелірними виробами, після чого втік. Відвідувачів у цей момент у магазині не було.

У міліції повідомили прикмети підозрюваного: 27-28 років, зріст близько 170 см.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група Кіровського райвідділу міліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).