На Луганщині власник АЗС накрав газу на три мільйони гривень

У Луганській області співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) виявили факт розкрадання газу газозаправною станцією на суму понад 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, було отримано інформацію, що на одній із газозаправних станцій області займаються розкраданням газу з трубопроводу, що належить приватному акціонерному товариству «Луганськгаз».

Перевіркою, проведеною правоохоронцями спільно з фахівцями «Луганськгазу» в середині лютого, встановлено, що врізка в газопровід здійснювалася незаконно, в обхід лічильників. Далі викрадений газ закачувався в резервуар, звідки розподілявся по заправних колонках. Газ реалізовувався на АЗС, а виручені кошти привласнювалися.

Згідно з попередніми підрахунками фахівців газового господарства, розкрадання газу здійснювалося протягом року й сума збитків, завданих «Луганськгазу», становить понад 3 млн грн.

Цей факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стовоно комерційного директора цієї АЗС відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах). Підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.