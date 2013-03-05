У Чернівецькій області вщент згорів триповерховий готель

Як повідомили УНІАН в сільській раді, вогонь спалахнув у готелі "Карпатська зірка" близько 14.30. Триповерхове приміщення дерев’яне, тому пожежа швидко поширилася.

Як повідомила кореспондентові УНІАН одна з відпочиваючих, "о 15 годині загорілося приміщення готелю "Карпатcька зірка". Полум’я перекинулось і на другу будівлю. Практично за дві години згоріло дві будівлі. Пожежні машини не змогли впоратися з вогнем».

Наразі в УМНС та УМВСУ в Чернівецькій області підтверджують, що «така подія мала місце», однак не дають офіційних коментарів і не поширюють жодних версій причин виникнення пожежі.