На Закарпатті закриють Солотвинський солерудник - найкращий у Європі

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів 4 березня 2013 року, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У Департаменті нагадали, що на території шахтних виробок Державного підприємства «Солотвинський солерудник» склалася надзвичайна ситуація – там відбувається неконтрольований процес затоплення гірничих виробок.

Висновки вчених, які вивчали проблему, є безапеляційними: подальша експлуатація соляних ресурсів солерудника та надання послуг алергологічним лікарням у нинішній ситуації є неможливими, тому продовжувати роботу підприємства небезпечно.

На ліквідацію та екологічну реабілітацію території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» буде витрачено 339 млн. грн., очікувана тривалість робіт – 7 років.

Таким чином уряд прийняв рішення щодо врегулювання застарілої та небезпечної ситуації.

У повідомленні зазначається, що Солотвинський солерудник – унікальне родовище, гірничі виробки якого використовувались для лікування хворих на бронхіальну астму. На 300-метровій глибині у шахтах солерудника щороку лікувалися десятки тисяч хворих. Солерудник по праву вважається кращим в Європі, за висновками міжнародних консиліумів, оздоровлення тут найефективніше. Але впродовж 1998-2007 років експлуатація гірничих виробок на ДП "Солотвинський солерудник" здійснювалась в аварійному режимі, а з 2007 року видобувні роботи фактично зупинено. Різке збільшення притоку підземних вод та активний розвиток техногенного карсту призвели до суттєвого погіршення навколишнього середовища та порушення безпеки промислових і житлових об’єктів смт Солотвино. У зоні небезпеки через неконтрольовані зсувні геологічні процеси на території солерудника сьогодні опинились 292 житлових будинки, де мешкає понад 1255 людей, 2 загальноосвітні школи, дитсадки, місцеві лікарня та поліклініка, водоканал, лінії електромереж, газопроводу та ділянки доріг.

На виконання доручення Президента України від 19 листопада 2010 року щодо врегулювання ситуації, що склалася на ДП «Солотвинський солерудник», збереження алергологічних лікарень, що функціонують у підземних виробках соляних шахт цього підприємства, та недопущення виникнення техногенної катастрофи у смт Солотвино, було розроблено План заходів щодо недопущення техногенної катастрофи та відселення громадян, житло яких розташоване у зоні можливої деформації земної поверхні.

Для проведення першої черги комплексу невідкладних заходів урядовим розпорядженням від 30 березня 2011 року № 357-р виділено кошти із резервного фонду Кабінету міністрів України. Був побудований житловий масив у с. Теребля (116 квартир у 8 багатоквартирних будинках, 17 індивідуальних житлових будинків садибної забудови, загальноосвітній навчальний заклад на 330 місць, дошкільний навчальний заклад на 140 місць, інженерні мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання та дорожню інфраструктуру). Проведено комплекс робіт із винесення інженерних мереж водопостачання та електропостачання із прогнозованої зони карстових провалів та деформації денної поверхні.

У 2012 році будівництво житлового комплексу для відселення мешканців селища продовжувалося: на ці цілі розпорядженням Кабінету міністрів від 25 червня 2012 року № 464-р було передбачено виділення Закарпатській облдержадміністрації коштів у сумі 7,8 млн. гривень. Станом на 1 січня 2013 року готовність об’єктів будівництва житлового комплексу та об’єктів інфраструктури становить майже 85%. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця поточного року.