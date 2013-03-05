У Слов’янську люди потруїлися чадним газом через несправний котел

21:17, 05 березня 2013
Суспільство
813 0

У м. Слов’янськ Донецької області через отруєння чадним газом були госпіталізовані чотири особи, серед яких одна дитина, 2002 р.н.

У Слов’янську від отруєння чадним газом постраждали чотири особи / Фото : krasnodar.olx.ru

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, потерпілих госпіталізовано до лікувальних закладів м. Слов’янська.

Ймовірна причина отруєння – несправність газового котла.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter