Мінфін наторгував півтора мільярда гривень на облігаціях

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 1,31 млрд грн, задовольнивши 3 заявки, подані на придбання 5-річних гривневих держпаперів, дохідність при цьому становила 14,3%. Також була задоволена одна заявка на 7-річні ОВДП, унаслідок чого до бюджету надійшло 210,07 млн грн, дохідність встановлена на рівні 14,3%.

Водночас Мінфін залишив без задоволення всі 12 заявок на гривневі папери терміном погашення 4 грудня 2013 року, загальним обсягом 620,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 5 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, по сумі основного боргу становить 203,221 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,878 млрд грн, нерезидентів - 5,005 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.