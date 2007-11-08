«Укртатнафта» вийшла на прибуткову роботу

ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) вийшло на прибуткову роботу і в жовтні одержало 6,7 млн. грн. чистого прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Правління ЗАТ “Укртатнафта” Павло ОВЧАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кременчуку.

За його словами, такий позитивний фінансовий результат був досягнутий фактично за останню декаду жовтня, незважаючи на значне зниження обсягів переробки нафтової сировини. У жовтні компанія переробила 388,8 тис. тонн нафти, а у вересні обсяг переробки становив 544,2 тис. тонн, повідомив П.ОВЧАРЕНКО.

За його словами, вихід на даний рівень прибутку став можливим завдяки своєчасним і ефективним управлінським рішенням у сфері нормалізації фінансово-виробничої діяльності компанії, зокрема, переходу на прямі контракти з компаніями - власниками мереж АЗС і великими промисловими підприємствами.

Крім того, було усунене монопольне становище в області реалізації нафтопродуктів виробництва ЗАТ «Укртатнафта» компанії «Новоїл» (афільованої з посадовими лицями АТ «Татнафта», Росія).

Також П.ОВЧАРЕНКО додав, що за підсумками 9 місяців компанія одержала 127 млн. грн. збитку і всі документи, пов`язані із збитковою роботою підприємства під керівництвом колишнього менеджменту, передані в правоохоронні органів України, а також у правоохоронні органи Російської Федерації і доведені до керівництва Республіки Татарстан.

За словами П.ОВЧАРЕНКА, тільки з квітня по вересень 2007 року з використанням схем ухиляння від податків при поставках нафти на підприємства компанія втратила 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова Правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО направив в Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом. За його даними, збитки ЗАТ «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року становили 127 млн. грн., що, на думку глави Правління, є “результатом цілеспрямованої політики із закупівлі сировини і реалізації із знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ВАТ «Татнафта» в Україні” (засновник ЗАТ «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

Нагадаємо, 26 жовтня Мінпаливенерго зробило офіційну заяву, в якій підкреслило необхідність захисту інтересів російського інвестора «Укртатнафти», а також ініціювало проведення позачергового засідання Наглядової ради ЗАТ «Укртатнафта» 31 жовтня з метою швидкого врегулювання конфлікту навколо керівництва підприємства.

Конфлікт розгорнувся на фоні призначення керівника підприємства. Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови Правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Міністерство палива і енергетики України і татарстанські акціонери Кременчуцького НПЗ визнали єдиним легітимним керівником ЗАТ «Укртатнафта» Сергія ГЛУШКА.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було розпочато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука була винесена ухвала про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. В лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила у Верховний суд, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови Правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

24 жовтня ц.р. екс-голова Правління «Укртатнафти» Сергій ГЛУШКО звернувся в міліцію із заявою, в якій просив сприяти у виконанні повноважень голови Правління.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (в жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».