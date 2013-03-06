У Литві вбили голову Об'єднання білоруських громад

Сьогодні, 6 березня, в підвалі власного будинку у Вільнюсі виявлено труп голови Об'єднання білоруських громад Литви Романа Войницького.

Як пише блогер pgrigas, Р.Войницький був зв'язаний. На його тілі виявлені сліди тортур.

За чутками, громадському діячеві останнім часом неодноразово погрожували. Литовська поліція веде розслідування вбивства.

Довідка УНІАН. Р.Войницький очолював Об'єднання білоруських громад Литви і клуб «Сябрина». Він виступав проти введення економічних санкцій щодо білоруської влади з боку ЄС.