У Литві вбили голову Об'єднання білоруських громад

13:42, 06 березня 2013
Суспільство
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Романа Войницького знайшли вбитим у підвалі власного будинку.

 Сьогодні, 6 березня, в підвалі власного будинку у Вільнюсі виявлено труп голови Об'єднання білоруських громад Литви Романа Войницького.

Як пише блогер pgrigas, Р.Войницький був зв'язаний. На його тілі виявлені сліди тортур.

Роман Войницький / Фото: Telegraf.by

За чутками, громадському діячеві останнім часом неодноразово погрожували. Литовська поліція веде розслідування вбивства.

Довідка УНІАН. Р.Войницький очолював Об'єднання білоруських громад Литви і клуб «Сябрина». Він виступав проти введення економічних санкцій щодо білоруської влади з боку ЄС.

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