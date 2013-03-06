У Литві вбили голову Об'єднання білоруських громад
13:42, 06 березня 2013Суспільство
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Романа Войницького знайшли вбитим у підвалі власного будинку.
Сьогодні, 6 березня, в підвалі власного будинку у Вільнюсі виявлено труп голови Об'єднання білоруських громад Литви Романа Войницького.
Як пише блогер pgrigas, Р.Войницький був зв'язаний. На його тілі виявлені сліди тортур.
Роман Войницький / Фото: Telegraf.by
За чутками, громадському діячеві останнім часом неодноразово погрожували. Литовська поліція веде розслідування вбивства.
Довідка УНІАН. Р.Войницький очолював Об'єднання білоруських громад Литви і клуб «Сябрина». Він виступав проти введення економічних санкцій щодо білоруської влади з боку ЄС.
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