Чи сприймають кияни Черновецького як мера? (опитування)

Більшість киян вважає, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не відповідає посаді Київського міського голови.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Так, переважна більшість киян (60,9%) вважає, що нинішній Київський міський голова не відповідає займаній посаді. Тільки 18,6% киян вважає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповідає займаній посаді. 20,6% киян не змогли визначитися із відповіддю.

Відповідаючи на запитання, чого саме бракує меру міста, щоб поліпшити життя людей опитані визначились таким чином: моральності, чесності – 37,8%; кваліфікації і професіоналізму – 31,2%; знання життя простих людей – 29,4%; розуміння того, що потрібно зробити – 24%; твердості – 7,9%; послідовності – 7,6%; владних повноважень – 4,2%; терпіння 3,3%. “Усього вистачає” відповіли – 7% опитаних; не змогли відповісти – 9%.

Крім того, відповідаючи на запитання, чого бракує Київській міській держадміністрації респонденти зазначили: бракує моральності, чесності – 41,3%, знання життя простих людей – 32,8%, кваліфікації й професіоналізму – 27,4%; розуміння того, що потрібно зробити – 25,3%; твердості – 4,4%; послідовності – 7,1%; владних повноважень – 2,7%; терпіння 2,6%. “Усього вистачає” відповіли – 4,5% опитаних; не змогли відповісти – 11,5%.

Опитування проводилось 12–23 жовтня 2007 року. За місцем проживання опитано 2 тис. 501 респондент віком від 18 років.