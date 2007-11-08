Середня вартість оренди квартир у Києві зросла майже до $1000

З 1 до 7 листопада ц.р. середня вартість оренди 1-3 кімнатних квартир у Києві зросла в межах 1,1% (11 дол.) - до 963 доларів за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Як зазначається в повідомленні, найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 596 доларів, найдорожчим - Печерський район, де середня вартість оренди квартири становила 1 339 доларів на місяць.

За даними компанії, в Печерському районі місячна вартість оренди становила: за 1-кімнатні квартири - 840 дол., за 2-кімнатні - 1 453 дол., за 3-кімнатні - 1 923 дол.;

у Шевченківському районі: за 1-кімнатні квартири - 667 дол., за 2-кімнатні - 1 410 дол., за 3-кімнатні - 1 696 дол.;

у Голосіївському районі: за 1-кімнатні квартири - 679 дол., за 2-кімнатні - 956 дол., за 3-кімнатні - 1 323 дол.;

у Солом’янському районі: за 1-кімнатні квартири - 612 дол., за 2-кімнатні - 864 дол., за 3-кімнатні - 1 205 дол.;

у Дарницькому районі: за 1-кімнатні квартири - 620 дол., за 2-кімнатні - 781 дол., за 3-кімнатні - 1 068 дол.;

у Подільському районі: за 1-кімнатні квартири - 507 дол., за 2-кімнатні - 840 дол., за 3-кімнатні - 1 215 дол.;

в Оболонському районі: за 1-кімнатні квартири - 619 дол., за 2-кімнатні - 781 дол., за 3-кімнатні - 953 дол.;

у Святошинському районі: за 1-кімнатні квартири - 584 дол., за 2-кімнатні - 791 дол., за 3-кімнатні - 975 дол.;

у Дніпровському районі: за 1-кімнатні квартири - 557 дол., за 2-кімнатні - 760 дол., за 3-кімнатні - 979 дол.;

у Деснянському районі: за 1-кімнатні квартири - 472 дол., за 2-кімнатні - 623 дол., за 3-кімнатні - 773 дол.

Обсяг пропозиції від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить у Шевченківському районі - 19%, Печерському - 16%, Дарницькому - 12%, Оболонському - 11%, Дніпровському - 11%, Солом’янському - 9%, Голосіївському - 7%, Святошинському - 6%, Деснянському - 5%, Подільському - 4%.